Tahliye günü "Sözleşmeniz feshedilir" denmişti: Mutlak butlan yönetimi 24 kişinin işine son verdi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin polis marifetiyle CHP Genel Merkezi’ne girmesinin ardından ilk adımlardan biri 24 personelin işten çıkarılması oldu.

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi'nde teknik ofisten üye kabul ofisine kadar pek çok birimden 24 emekçinin işine son verildi. Genel Merkeze yakın kaynakların ise işine son verilenlerin sayısının bayramdan sonra artabileceğine dair değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ekibinin tahliye başvurusundan saatler önce Genel Merkez personelini arayarak “Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” dediği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun avukatının talebiyle polisin Genel Merkez binasına girmesinin ardından, bugün polis müdahalesinin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında CHP kurmaylarının odalarının girişinde bulunan isimlikler de sökülmüştü.