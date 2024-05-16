Tahliye kararı verilmişti: Gülten Kışanak 7.5 yıl sonra serbest bırakıldı

7,5 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün Kobani davasında verilen tahliye kararının ardından Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Kobani Davası'ndan ,tutuklu bulunan Gülten Kışanak 7 buçuk yıl sonra tahliye oldu.



6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında bugün duruşmada karar açıklandı.

10 yıl önceki Kobani olaylarına ilişkin yargılanan sanıklara ağır cezalar veren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’a toplam 42 yıl, Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme Sebahat Tuncel’e “örgüt üyeliği” suçundan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme; Ayla Akat Ata’ya da aynı suçtan 9 yıl 9 ay hapis ceza verirken, iki ismin de tahliyesine karar verdi.

KIŞANAK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme 7 yıldır cezaevinde olan ve azami tutukluluk süresini 6 ay önce dolduran Gültan Kışanak’a ise “örgüt üyeliği” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi ancak tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.

30 Ekim 2016 tarihinde DBP’li Meclis Üyesi Fırat Anlı ile tutuklanarak ile tutuklanan Kışanak, kararın ardından 7 yılı aşkındır bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.