Tahliye kararlarıyla enkaz altında kaldık

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremde yıkılan binalara ilişkin açılan davalarda art arda verilen tahliye kararları, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine yol açtı. Müteahhitler, ‘‘tutuklulukta kaldığı süre’’, ‘‘delilleri karartma ve değiştirme şüphesi yok’’ ve ‘‘sağlık sorunları’’ gibi gerekçelerle peş peşe tahliye edildi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcisi Döne Kaya, ‘‘Bu tahliye kararları bizleri bir kez daha enkaz altında bırakmıştır. Bu kararı verenler bilsin ki biz adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Gerçek suçlular hesap verene kadar mücadelemiz devam edecek’’ dedi. Anka Haber Ajansı, bin 100 kişinin hayatını kaybettiği 13 binaya ilişkin açılan davalarda, son 6 ay içinde verilen çeşitli tahliye kararlarını derledi.

Hatay’da 269 kişiye mezar olan, 59 kişinin cenazesine ulaşılamadığı Rönesans Rezidans'ın 17 Temmuz 2024'teki duruşmasında tutuklu sanık kontrol elemanı Önder Artun, savunmasında kendisini şizofreni hastası olarak tanımladı ve cezaevinde olduğu için sıkıntı çektiğini iddia etti. 24 Ekim 2024'te görülen duruşmada Artun, ‘‘sağlık sorunları’’ gerekçesiyle tahliye edildi.

Antakya’da 169 kişinin yaşamını yitirdiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat hakkında soruşturma aşamasında yakalama kararı çıkarıldı ancak bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, 10 Kasım 2023’te Ankara’da bir AVM’de Özat'ı yakalayarak polise teslim etti, sorgusunun ardından Özat tutuklandı. İlk duruşmada Özat ‘‘tutuklulukta geçirdiği süre, sağlık sorunları ve kocama hali’’ gerekçesiyle ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 151 kişi hayatını kaybetti. AKP Maraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy savunmasında, ‘‘Binanın yapımıyla ilgili alakam yok. Emlakçı gibi müşteri getirirdim’’ dedi. 2’nci duruşmada tutuklandı ancak 17 Ocak'ta ‘‘kocama hali’’ nedeniyle tahliye edildi. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Arık ve Parlak Apartmanı’nın yıkılması sonucu 59 kişi öldü. Soruşturma aşamasında Arık Apartmanı'nın yapı müteahhidi Celal Arık tutuklandı. Arık hakkında ‘‘olası kastla adam öldürme’’ suçundan bin 475 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 7’nci duruşmada mahkeme Arık'ın ‘‘tutuklu kaldığı süre ve suç vasfının değişmesi ihtimali’’ nazara alınarak tahliyesine karar verdi.

∗∗∗

BİNGÖL DEPREMİ KORKUTTU

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde önceki gece 02.24’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür X’te yaptığı paylaşımda "Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır” dedi.