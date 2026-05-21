Tahliye olan gazeteci Alican Uludağ'dan ilk açıklama: "Kalemimizi asla düşürmeyeceğiz"

Gazeteci Alican Uludağ, 90 günlük tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Tahliyesinin ardından cezaevi önünde meslektaşlarına konuşan Uludağ, "Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz, tüm tutuklu gazeteciler tahliye olana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Tahliyesini "buruk" olarak nitelendiren Uludağ, içeride bıraktığı meslektaşlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Ardımda Merdan Yanardağ’ı bıraktım; komşum, her gün konuştuğum meslek büyüğüm. Çıkmadan önce mesajını sordum; 'Özgürlük ve demokrasi için direnmeye devam edeceğiz' dedi. Türkiye'de tüm tutuklu gazeteciler tahliye olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'de tüm tutuklu gazeteciler tahliye olana kadar basın özgürlüğü için, halkın haber alma hakkı için mücadeleye devam edeceğiz. Ankara'da İsmail Arı, Merdan Yanardağ Aydın'da yeni tutuklanan Yeliz Ayaz, Pınar Gayıp, tüm tutuklu gazetecileri aldıktan sonra sevineceğiz"

Tutukluluk sürecini bir "yargı muhabiri" gözüyle değerlendirdiğini belirten Uludağ, "90 günün sonunda bir bedel ödedik ama utanılacak bir gazetecilik yapmadık. Bu tutukluluk, bir yargı muhabiri olarak içeriyi görmek anlamında bana büyük bir tecrübe oldu. Bu kritik dönemde Türkiye'nin cezaevi tarihine tanıklık ettim" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere dayanışma gösteren tüm meslektaşlarına ve avukatlarına teşekkür eden Alican Uludağ, cebinden çıkardığı kalemini göstererek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Dün nasıl girdiysem bugün de aynı iradeyle çıktım, gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü tek bir silahımız var, o da kalemimiz. Bu kalemi asla elimizden düşürmeyeceğiz."