Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün tahliye edilen eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Mahruki, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kavuştuk… Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik. Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."

Kavuştuk…



Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik.



Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese… pic.twitter.com/dLkBgVYvQU — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) December 6, 2024

Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi ve tahliyesine karar verilmişti. Mahruki hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istemiyle dava açılmıştı. Mahruki 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.