Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verilen avukat Rezan Epözdemir, tahliye olmasının ardından açıklama yaptı. Sosyal medyadan mesaj yayımlayan Epözdemir, "Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum" ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen.

Herkesten Allah razı olsun…

Selam, sevgi ve saygılarımla…"

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir hakkında ‘rüşvet’ davası, Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görüldü ve daire, Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verdi. Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Epözdemir'e ‘rüşvet’, 'FETÖ'ye yardım’ ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları yöneltilmişti. Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ gerekçesiyle 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.