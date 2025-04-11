Tahliyede ayrıcalık denetimde ise ihmal

Haber Merkezi

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Katliamı’yla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı 189 sayfalık rapor, dava dosyasına girdi. Yangının çıkış nedeni, oteldeki eksiklikler, personelin hataları ve denetim mekanizmalarındaki ihmaller detaylarıyla raporda yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre katliam sırasında tahliye işlemleri adil yapılmadı. Kayıtlar, otel yöneticileri ile ailelerinin öncelikli kurtarıldığını, diğer konukların ölüme terk edildiğini ortaya koydu.

Katliamı araştırmak için kurulan Meclis araştırma komisyonunun 11 toplantısında bilirkişi raporunu hazırlayan akademisyenler konuştu. Akademisyenler, "Personelin hiçbir eğitimi yoktu. Hiç yangın tüpü almayı deneyen yok. Odaların hepsinde duman dedektörü var ama faal değil’’ diye konuştu.