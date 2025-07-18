Tahliyelere keyfi biçimde engel

Haber Merkezi

Tecrit, işkence, kötü muamele ve hak gasplarıyla gündemden düşmeyen cezaevleri, ülkenin en sorunlu alanlarından biri oldu. Cezaevlerinde özellikle siyasi mahkûmları hedef alan ihlallere son olarak, haklarındaki cezaların infazını tamamlamış hükümlülerin tahliyelerinin önüne geçen, kamuoyunda bilinen adıyla “infaz yakmalar” eklendi.

31 Mart 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik” mahkumlara dönük yeni bir hak ihlali olarak görülüyor.

AKP ve MHP tarafından Meclis’e getirilip, her iki partili vekillerin oylarıyla kabul edilen yönetmelikle infazını tamamlamış hükümlülerin “iyi halli olup, olmadıklarını” değerlendirmek üzere cezaevlerinde İdare ve Gözlem Kurulu (İGK) oluşturuldu. Bu kurullar ise 1 Ocak 2021’den itibaren koşullu salıverme şartları oluşmuş hükümlüleri “iyi halli” olup olmadıkları hususunda değerlendirmeye tabi tutmaya başladı. Kendilerini doğrudan mahkeme yerine koyan bu kurullar, aldıkları kararlarda bir çok mahkumun tahliyesini engelledi.

Bu kurulların keyfi kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 31 yıllık tutsak Ayhan Bayar ile Bolu F Tipi Cezaevi’nde aralarında ağır hastalarında bulunduğu en az 50 tutsak gözlem kurulunun bu keyfi uygulamalarından doğrudan etkilendi. Ayhan Bayar’ın tahliyesi cezaevi yönetiminin geçtiğimiz sene verdiği disiplin cezasından dolayı 1 sene ertelemişti. Bu süreçte gözlem kuruluna bile çıkarılmayan Bayar, geçtiğimiz günlerde kurula alındı ancak bu kez de cezaevindeki tevrit uygulamalarına tepki göstererek açlık grevine başlaması nedeniyle tahliyesi 3 ay daha ertelendi.

BOLU’DA 50 TUTSAK

Bolu F Tipi Cezaevi’nde ise aynı durumda olan 50’ye yakın kişinin tahliyesi keyfi gerekçelerle erteleniyor. Aynı cezaevi’nde geçtiğimiz hafta cezası biten ve tahliye edilmesi gereken 7 tutsağında aynı şekilde keyfi gerekçelerle tahliyelerinin ertelendiği bildirildi. Cezaevi’ndeki bir başka tutsak Murat Çetinkaya’nın söylediklerine göre keyfi olarak tahliyelerin geciktirilmesi sistematik bir durum. Yaşananlara tepki göstermek isteyen bir başka tutsak Ahmet Emin Eren ise bu keyfi uygulamaların kabul edilebilir olmadığını belirterek açlık grevine başladı.