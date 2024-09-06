Tahliyesi beş kez ertelendi

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutsaklar listesinde bulunan 31 yıllık tutsak Nedime Yaklav, "iyi halli" olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmiyor. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Yaklav, 1993 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklav, 1 Nisan 2023’te ceza infazını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, Yaklav’ın tahliyesini 2 kez 3’er ay, 2 kez 6’şar ay ve 22 Ağustos’ta ise 9 ay uzattı. Gerekçe ise "iyi halli olmaması" olarak gösterildi.