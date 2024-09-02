Tahliyeye 4’üncü engel

Haber Merkezi

“Pişmanlık” dayatmasını kabul etmeyen 32 yıllık tutsakların tahliyesi 4’üncü kez engellendi.

MA’nın haberine göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 1992 yılında tutuklanan ve yargılandıkları Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) “Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma” iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen Aydın Kudat ve Abdurrahman Güner’in tahliyeleri 4’üncü kez engellendi.

Karabük T Tipi Cezaevi’nde tutulan Güner’in vasisi olan Zeynep Güner, “32 yıl değil, binlerce yıl da geçse ne bizim arkadaşlar bu dayatmayı kabul eder ne de aileleri” dedi.