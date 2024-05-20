Tahliyeye ‘toplumla bütünleşemez’ engeli!

Haber Merkezi

Mayıs ayı başında tahliye edilmesi beklenen Jinnews Muhabiri Derya Ren'in tahliyesi, "Toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı" iddiasıyla 3 ay ertelendi.

Jinnews'in haberine göre, Diyarbakır’da, Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 25 Ekim 2022 tarihinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda gazeteci ile birlikte Jinnews Muhabiri Derya Ren de farklı bir dosyadan bulunan hapis cezası gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ren'e "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlamasıyla verdiği 3 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasının geçtiğimiz 2022 yılında Yargıtay tarafından onandı. Onama sonrası sonrası tutuklanan Ren, "koşullu salıverilme" için 31 Ağustos 2023 tarihinde Diyarbakır 1'inci İnfaz Hakimliğine dilekçe göndermiş, hakimlik, talebi reddetmişti.

Hakimliğin ret gerekçelerinden biri “Kendi isteğiyle PKK örgütüne mensup aktif örgüt üyesi konumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin odalarında kaldığı” şeklinde gösterilmişti. Geçtiğimiz haftalarda İdare ve Gözlem Kurulu'na çıkarılan Ren'in Mayıs ayı başında beklenen tahliyesi, kurul kararıyla ertelendi.

Ren'in tahliyesinin engellenmesinin gerekçelerinden biri, Ren'in "Toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı" ve tahliyesinin 3 ay boyunca ertelenmesine karar verildiği belirtildi.