Tahminler 2 farklı orana işaret ediyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki, haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, maaşlarına yapılacak zammın netleşeceği haziran ayı enflasyonuna çevrildi.



Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Emekli ve memur maaşlarının zam oranı 6 aylık enflasyona göre belli oluyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminler de önem kazanıyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek.



NTV'de yer alan habere göre, Finansal Kurumlar Birliği ise haziranda enflasyonun yüzde 3,17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26,61 olacak.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.



TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25,81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zaamı yüzde 26,61 olacak.



Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Piyasa Katılımcıları Anketi tahmini üzerinden hesaplandığında;



• Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak.



• 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak.



• 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise maaşlar şu şekilde gerçekleşecek:



• 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira olacak.



• 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira olacak.



• 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.

MEMUR ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.



Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.



Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

MEMUR MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

Haziran enflasyonu yüzde 2,52 olarak açıklanırsa memurun enflasyon farkı yüzde 9,4 olacak. Zam oranı ise yüzde 20,35 olarak gerçekleşecek.



Bu senaryoda en düşük memur maaşı 39 bin 544 lira olacak.



En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 3,17'lik tahmini gerçekleştiği takdirde ise enflasyon farkı yüzde 10,10, zam oranı ise yüzde 21,11 olacak.



Böylece en düşük memur maaşı 39 bin 797 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 853 lira olarak gerçekleşecek.