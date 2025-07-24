Tahrah’dan rest: Nükleer program devam edecek

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail’in saldırılarıyla başlayan “12 günlük savaş” sonrası Tahran, 3 Avrupa ülkesi ile tekrar masaya oturmaya hazırlanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tel Aviv’e meydan okudu. Tahran’ın nükleer programını sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Pezeşkiyan, “İsrail’le savaşa hazırız” dedi.

Al Jazeera'ya söyleşi veren Pezeşkiyan, İran-İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez konuştu.

İsrail’in, üst düzey askerî yetkilileri ve nükleer bilim insanlarını hedef alan suikastları ile nükleer tesislere yönelik saldırılarının amacının İran’ın yönetim kademesini “ortadan kaldırmak” olduğunu belirten Pezeşkiyan, “Bu konuda tamamen başarısız oldular” dedi. Uluslararası muhalefete rağmen İran’ın uranyum zenginleştirme programını sürdüreceğini belirten Pezeşkiyan, nükleer kapasitenin geliştirilmesinin “uluslararası hukuk çerçevesinde” yapılacağını söyledi.

İSRAİL’E REST ÇEKTİ

Pezeşkiyan “(ABD Başkanı Donald]) Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylüyor ve biz de bunu kabul ediyoruz. Çünkü biz nükleer silahları reddediyoruz; bu bizim siyasi, dini, insani ve stratejik tutumumuzdur” dedi.

Trump’ın, İran’ın nükleer programının sona erdiği yönündeki iddiasını ise “bir yanılsama” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, “Bizim nükleer kapasitemiz tesislerde değil, bilim insanlarımızın zihinlerindedir” dedi.

“İsrail’in yapabileceği yeni bir askeri hamleye karşı tamamen hazırlıklıyız. Silahlı kuvvetlerimiz İsrail’in içlerini yeniden vurmak için hazır” diyen Pezeşkiyan, 12 günlük savaşı sona erdiren ateşkese güvenmediklerini belirterek “Bu konuda çok da iyimser değiliz” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan “Bu yüzden her türlü olasılığa ve olası karşılığa hazırlık yaptık. İsrail bize zarar verdi, biz de ona zarar verdik. Bize ağır darbeler vurdu, biz de onların içlerinde sert karşılık verdik; fakat yaşadığı kayıpları gizliyor” ifadelerini kullandı.

TAHRAN’DA ÜÇLÜ ZİRVE

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İran, Rusya ve Çin'in üst düzey diplomatları, ABD ve Avrupa ile İran arasında yapılan nükleer müzakereleri ve İran'a yaptırımlar konusunu ele almak üzere Tahran'da üçlü zirvede bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürleri düzeyinde yapılan görüşmede, tarafların üç ülke arasında çeşitli düzeylerde yapılacak bu tür toplantıların gelecek haftalarda da devam etmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi. İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağı duyurulmuştu.