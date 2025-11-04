Tahran 2 hafta içinde susuz kalabilir

İran'ın başkenti Tahran’da barajlardaki su rezervlerinin azalması nedeniyle başkentin iki hafta içinde ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

İran basınına konuşan Tahran Su İdaresi Genel Müdürü Behzad Parsa, kentin ana su deposu olan Emir Kebir Barajı'nda şu anda sadece 14 milyon metreküp su kaldığını bunun da barajın kapasitesinin yalnızca yüzde 8'ini oluşturduğunu açıkladı.

Mevcut kapasitede, barajın Tahran'a en fazla iki hafta daha su sağlayabileceği uyarısında bulunan Parsa, yağış miktarındaki azalmaların bu dramatik düşüşün ana nedeni olduğunu ifade etti.

Diğer yandan Tahran ve Elburz eyaletlerine su sağlayan 5 büyük barajın neredeyse tamamında su seviyeleri tehlikeli düzeylere düştü.

Tahran'a en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı 5 baraj tarafından su sağlanıyor.

YAĞIŞ MİKTARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

İran’ın genelinde son 5 yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı. Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi azalmaya neden oldu.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da İran'da son 5 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısı yaptı.

Kentte yaz süresince zaman zaman su kesintilerine de gidildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 23 Temmuz'da konuyla ilgili açıklamasında, Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirtmişti.

Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi aşamada. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve eğer böyle devam ederse halka su sağlayamayacağız" demişti.