Tahran: ABD temsilcileriyle doğrudan görüşme yapılmayacak

İran, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pakistan ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın gönderdiği danışmanları Jared Kushner ve Steve Witkoff ile doğrudan görüşme yapılacağı haberlerini yalanladı ve Washington ile yeni bir temas planı olmadığını açıkladı.

Tahran, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad ziyaretinin Washington ile yeni görüşmeleri içereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arakçi’nin İslamabad ziyaretinin ABD ile müzakere amacı taşımadığını, görüşmelerin yalnızca Pakistan ile ikili temaslar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Bekayi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ’’Resmi bir ziyaret için İslamabad, Pakistan'a vardık. Dışişleri Bakanı Araghchi, Amerika tarafından dayatılan saldırı savaşının sona erdirilmesi ve bölgemizde barışın yeniden tesisi için yürütülen arabuluculuk ve iyi niyet çalışmaları kapsamında Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. İran ve ABD arasında herhangi bir görüşme yapılması planlanmamaktadır. İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir’’ ifadelerini kullandı.

İran'ın açıklaması, Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in yeni bir müzakere turu için İslamabad’a gideceğini açıklamasının ardından geldi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, İran tarafının görüşmeye istekli olduğu, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in ise görüşmelerin ilerlemesi halinde sürece dahil olabileceği belirtilmişti.