Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
Tahran’ın batısındaki Erguvan Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Nedeni henüz açıklanmayan yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında sekiz kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi.
Haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
