Tahran'da hava savunma sistemi devreye girdi: İHA ve dron saldırısı

İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sisteminin aktif hale gelmesinin nedeninin küçük insansız hava araçları (İHA) ve mini dronlar olduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Tahran ve birkaç şehirde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin nedenini, "Orbiter" tipi de dahil olmak üzere küçük İHA ve mini dronlar olarak duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki hava savunma sisteminin düşman unsurlarına karşılık vermek için çalıştığını bildirmişti.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini belirtmişti.