Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli noktalarında hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Yerel saat ile 23.30'da Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığı ve buna bağlı olarak düşük yoğunlukta patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin, hava sahasında tespit edilen küçük hava araçları ile gözetleme İHA'larına karşı aktif hale getirildiğini duyurdu.