Tahran'da peş peşe patlama sesleri: İsrail, İran'a saldırı başlattığını duyurdu

İsrail, İran'a saldırdığını duyurdu. İran'a yönelik saldırıları "önleyici" olarak nitelendiren İsrail, Tahran'da İran dinî lideri Ayetullah Hamaney'in ofisinin yakınlarını bombaladı.

İran yerel haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre başkentte, biri Tahran Üniversitesi'nin bulunduğu sokakta olmak üzere 3 saldırı gerçekleştiği bildirildi.

İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia ederken AP'nin aktardığına göre patlama Hamaney'in çalışma ofisinin yakınında meydana geldi.

Reuters'ın haberine göre ise Hamaney, "güvenli bir bölgeye" sevk edildi. İsrail'deki bütün uçuşlar askıya alındı.

AP'nin haberine göre ABD'li bir yetkiliye göre saldırıya ABD de katılıyor ancak katılımının kapsamı henüz belli değil.

"ABD İLE KOORDİNELİ"

Öte yandan İsrailli yetkililer, saldırının ABD ile birlikte planlandığını belirterek "ABD ile koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyoruz. Operasyon aylar önce planlandı ve saldırı tarihi haftalar önce belliydi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.