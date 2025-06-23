Tahran'da siyasi tutukluların bulunduğu hapishaneye saldırı
Tahran'da siyasi tutukluların bulunduğu hapishaneye dron saldırısı düzenlendi. MOSSAD, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kaynak: AA
İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Evin Hapishanesi'nin ana giriş kapısının saldırıya uğradığını duyurdu.
Saldırının dronla gerçekleştirildiği belirtilirken, konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.