Tahran'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Jamaran haber sitesi, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar, İmam Humeyni Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yolculardan, uçuşların yeniden başlayacağı resmi duyuru yapılana kadar havaalanına gitmemeleri istendi.