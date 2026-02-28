Giriş / Abone Ol
Tahran'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı

ABD ve İsrail'in emperyalist saldırılarının ardından Tahran'da bulunan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Dünya
  • 28.02.2026 18:17
  • Giriş: 28.02.2026 18:17
  • Güncelleme: 28.02.2026 18:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Jamaran haber sitesi, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar, İmam Humeyni Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yolculardan, uçuşların yeniden başlayacağı resmi duyuru yapılana kadar havaalanına gitmemeleri istendi.

