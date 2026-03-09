Giriş / Abone Ol
Tahran'dan ABD'li senatörün "İran petrolleri" açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın "İran petrollerinde pay sahibi olacağız" açıklamasına tepki gösterdi. Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili" ifadelerini kullandı.

  • 09.03.2026 07:24
  • Giriş: 09.03.2026 07:24
  • Güncelleme: 09.03.2026 07:30
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın "İran petrollerinde pay sahibi olacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya platformundaki hesabından, Graham'ın konuşmasını paylaştı.

Graham, "Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de onlar da pay sahibi olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Graham'ın bu açıklamasına tepki gösteren Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili" ifadelerini kullandı.

