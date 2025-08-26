Tahran'dan İran Büyükelçisi'ni sınır dışı eden Avustralya’ya misilleme uyarısı

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararına misillemeyle karşılık vereceğini açıkladı. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusu olarak göstermesini "kesinlikle'' reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Avustralya'nın kararını ''diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız'' olarak nitelendirerek, ''her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını'' belirtti. Baghaei ayrıca, bu adımın Avustralya'daki iç gelişmelerden etkilendiğini söyledi.

Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılarda parmağı olduğunu öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi ''istenmeyen kişi'' ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk olduğunu belirtti. Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri askıya alındı.

Avustralya'nın bu adımları, ülkenin son dönemde İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma yönündeki diplomatik girişimleri sonrası geldi.