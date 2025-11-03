Tahran nükleer tesisleri ‘daha güçlü’ inşa edecek

Dış Haberler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile 12 gün savaşta ABD’nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre ülkedeki nükleer tesisleri ziyaret eden Pezeşkiyan, “Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz” dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini dile getiren Pezeşkiyan, “Düşmanlar, İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında ‘bomba yapmaya çalışıyoruz’ izlenimi vermeye çalışıyorlar. Oysa biz, Rehber’in (Ali Hamaney’in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haziran ayında İran’a savaş açan İsrail’e destek veren ABD, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 9 İranlı bilim insanı yaşamını yitirmişti.