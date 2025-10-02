Tahran Üniversitesi'nde patlama: 1 ölü, 4 yaralı

İran'da Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bir laboratuvarda patlama meydana geldi.

Patlamada 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 4 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın üniversitenin Emirabad bölgesindeki Malzeme ve Metalurji Bölümü laboratuvarında bir hidrojen kapsülünün patlaması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 14.10'da Kuzey Karger Caddesi’ndeki bir eğitim merkezinde patlama meydana geldiği bildirilince olay yerine ekipler sevk edildi. Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı bir binanın alt katında bulunan laboratuvardaki hidrojen tüpünün patladığı anlaşıldı” ifadelerini kullandı.