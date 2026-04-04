Tahran ve Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Devrim Muhafızları'na ait komuta merkezi hedef alındı

İsrail ordusu, saldırıları sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni saldırı dalgalarını tamamladığını duyurdu.

Tahran'da İran yönetimine ait hedeflerin vurulduğu ileri sürülürken Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü'nün Lübnan Kolordusu'na ait komuta merkezlerinin hedef alındığı iddia edildi.

KOMUTA MERKEZİ İRTİBAT GÖREVİ ÜSTLENİYOR İDDİASI

Açıklamada, Beyrut'ta hedef alınan bir komuta merkezinin Hizbullah ile İran arasında irtibat görevi üstlendiği savunuldu.

Ayrıca Filistin İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey yetkililerinin ve Hizbullah ile koordinasyonu sağlayan iki karargahın vurulduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail donanmasının bir Hizbullah gözetleme noktasını hedef aldığı aktarıldı.