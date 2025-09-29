Tahran’a yaptırımlar tekrar devreye girdi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran’a nükleer programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları, 10 yıl aradan sonra tekrar devreye girdi.

DW Türkçe’nin haberine göre E3 ülkeleri olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa’nın “snapback” mekanizmasını tetiklemesinin ardından dün sabah saatlerinde tekrar yürürlüğe girdi.

İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan yaptırımların ihlal durumunda 30 gün içinde otomatikman yürürlüğe girmesini sağlayan bu mekanizma E3 ülkelerinin başvurusuyla işletildi.

“ABD diplomasiye ihanet etti ama E3 onu gömdü” diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptırımların nükleer müzakereleri daha da zorlaştırdığını söyledi. Tahran yönetimi bu yaptırımlara “güçlü ve uygun” bir yanıt vereceklerini duyurdu. Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang ise “İran’ın nükleer sorununun çözümsüzlüğe girmesi, yeni bir bölgesel krizi tetikleyebilir” uyarısı yaptı.