Tahran’da artan hava kirliliği nedeniyle maçlar ertelendi

İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakaları ve antrenmanlar ertelendi.

Dünya
  • 24.12.2025 10:17
  • Giriş: 24.12.2025 10:17
  • Güncelleme: 24.12.2025 10:19
Kaynak: AA
Tahran'da hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı / Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)

İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle futbol müsabakaları tatil edildi.

İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Tahran'da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi üzerine, bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtildi.

Karar kapsamında, 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanların da yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"

