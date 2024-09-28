Tahran’da binlerce kişi, Nasrallah’ın ölümünün ardından İsrail’i protesto etti



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail ordusunun Beyrut’ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi İran’da büyük yankı uyandırdı. Başkent Tahran’da Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından binlerce kişi İsrail’i protesto etti. Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan öfkeli kalabalık, “Kahrolsun İsrail” , “Kahrolsun ABD” , “İsrail yok olacak”, “Lübnan kazanacak” sloganları attı. Lübnan, Hizbullah bayraklarının dalgalandığı gösteride, “Kırmızı çizgi aşıldı” yazılı pankartlar taşındı.



İsrail’in Beyrut saldırısı

İsrail ordusu, 27 Eylül’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh semtinde Hizbullah’a ait ana karargahına yönelik saldırı düzenlemişti. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü ileri sürülmüştü. İddiaların ardından Hizbullah Hareketi ise Nasrallah’ın öldürüldüğü doğrulanmıştı.



Beyrut saldırısında can kaybı 11’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in dünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e, yaralı sayısının ise 108’e yükseldiğini açıkladı. İsrail, dün akşam Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah’ın hedef alındığını, saldırıda en az 6 binanın vurulduğunu ifade etmişti.