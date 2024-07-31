Tahran’da suikastla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü. 58 yaşında öldürülen Haniye, kuruluşundan beri yer aldığı Hamas'taki mevcut konumuna 2017'de ulaşmıştı. Yaklaşık 1,5 sene Filistin başbakanlığı da yapan Haniye'nin ailesinin bir kısmı da İsrail'in saldırılarında öldürülmüştü.

İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta düzenlenen suikast sonucu öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistin topraklarındaki Askalan (Aşkelon) kentinden göçe zorlanan Filistinli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

29 Ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Haniye, 1987'de Gazze İslam Üniversitesinden mezun oldu. Haniye'nin üniversiteden mezun olduğu dönemde Hamas, Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde kuruldu.

Haniye de Müslüman Kardeşler'in bir kolu olarak Filistin'de kurulan Hamas'a ilk katılanlar arasında yer aldı.

3 YILLIK CEZAEVİ DÖNEMİ

1989'da I. İntifada'ya katılan Haniye İsrail güçleri tarafından tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grup ile Güney Lübnan'a sürüldü, ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

Haniye, "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de 6 ay ve 1989'da 3 yıl olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı.

Hamas lideri Şeyh Yasin, 1997 yılında İsrail hapishanesinden çıktığında, Haniye, kendisinin en yakın yardımcılarından biri oldu. Haniye, 1999'dan 2004'e kadar, Hamas lideri Şeyh Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı.

2 SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULDU

Hamas lideri Heniyye, Ekim 2006'da Gazze'de konvoyuna düzenlenen saldırıdan ve Mayıs 2007'de İsrail'in evini hedef alan füze saldırısından kurtuldu. Heniyye ayrıca İsrail'in Filistinlilere karşı şiddet ve baskı uygulamayı bırakması halinde kendilerinin de şiddet içeren direniş tarzını terk edebilecekleri yönünde açıklamalar yaptı.

FİLİSTİN BAŞBAKANI OLDU

Haniye, Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas'ın yürüttüğü kampanyaya da liderlik etti. Hamas, Filistin meclisindeki 132 sandalyeden 76'sını elde ederken Haniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hükümeti kurma görevini Hamas'a verdi. O döneme kadar Filistin'i yöneten Fetih hareketi ile koalisyon görüşmeleri yapan Haniye, daha sonra Hamas üyelerinden oluşturduğu kabineyi ilan ederek hükümeti kurdu.

Haniye'nin başbakanlığı, 19 Şubat 2006'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından onaylandı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile Fetih arasındaki çatışmaların Haziran 2007'de zirveye çıkması üzerine Haniye, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından başbakanlık görevinden alındı.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI OLDU

Haniye, ilk kez Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine seçildi.

Hamas Genel Şura Konseyi, 1 Ağustos'ta, 2021-2025 dönemi siyasi büro başkanlığı için isim belirlemek üzere toplandı. Haniye, Hamas'ın her 4 yılda bir düzenlediği bu seçimlerde ikinci kez Siyasi Büro Başkanı oldu.

İSRAİL ORDUSU AİLESİNİ HEDEF ALDI

7 Ekim'de Hamas ve diğer Filistinli örgütlerin saldırısının üzerine Gazze'de yoğunlaşan katliamlarına devam eden İsrail'in 10 Kasım 2023'te Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir okulu hedef alması sonucu Haniye'nin torunlarından biri hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 10 Nisan'daki saldırısında ise Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu öldürüldü.

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye, ikamet ettiği konuta düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

58 yaşında öldürülen Haniye, Katar'da yaşıyordu.