Tahran’daki Cennet Çarşısı'nda yangın

İran'ın başkenti Tahran'daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Çarşısı'nda yangın çıktı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Yangın, Niyayesh–Cennetabad kavşağında bulunan bir pazaryerinde meydana geldi. İlk dakikalarda 5 itfaiye istasyonu bölgeye sevk edildi." dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, farklı stantlarla dolu ve büyük ölçüde yanıcı malzemelerden inşa edilmiş bir hangarın tamamen alevlere teslim olduğunu, olay yerinden yoğun duman yükseldiğini belirten Meleki, yangına birden fazla noktadan müdahalenin başlatıldığını söyledi.

Meleki, yaralı sayısı ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını aktardı.