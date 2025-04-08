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Tahtacılar belgeseli bugün Çanakkale’de gösterimde

Kültür Sanat
  • 08.04.2025 06:00
  • Giriş: 08.04.2025 06:00
  • Güncelleme: 08.04.2025 06:29
Tahtacılar belgeseli bugün Çanakkale’de gösterimde

Kültür Sanat Servisi

Çanakkale Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Akdeniz'den Ege'ye Tahtacılar” belgesel film gösterimine bugün evsahipliği yapıyor.

Yönetmenliğini Uğurcan Taylan Adıyaman, yapımcılığını Birol Soylu’nun üstlendiği belgesel film gösterimi bugün saat 19.30’da Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Film gösteriminin ardından söyleşi ve dinleti etkinliği yapılacak. Konuşmacılar arasında, Yolcu Bilginç (Tahtacılar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı) Birol Soylu (Yapımcı) yer alıyor.

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