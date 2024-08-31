Takası tehlikeye sokan işgal

İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi.

Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın öneriye hayır oyu verdiği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise toplantıya katılmadığı kaydedildi.

Toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koridordaki işgalin devam etmesinin "gerekliliğini" savunduğu aktarıldı. Netanyahu, esir takası müzakerelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından olası bir mutabakat için Philadelphi Koridoru'nun İsrail ordusunca kontrol edilmesinin de aralarında bulunduğu bazı yeni şartlar istemişti.

Bu işgalin devam etmesini onaylamasının esir takası müzakerelerini çıkmaza sokacağı ifade ediliyor.