Takasın kazananı Rönesans oldu

Malatya’daki 187 dükkan ile Çeşme ve Alaçatı’daki değerli arazilerin takasına benzer bir takasın daha gerçekleştirildiği belirlendi.

Takas edilen taşınmazların değeri ve arazi niteliği itibarıyla “Ballı takas” olarak nitelendirilen takasın ayrıntıları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Malatya’da, rezerv alan ilan edilen eski hal binası ile İzmir Karabağlar Uzundere’de bulunan 54 bin metrekarelik arsa takasa sokuldu. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, takasın ayrıntılarını gazeteciler ile paylaştı.

BU NASIL TAKAS?

Bakırlıoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, İzmir Karbağlar’daki 54 bin metrekarelik arsa, hal binasına karşılık Malatya Girişim Grubu’na (MGG) verildi. MGG’nin içinde, AKP iktidarları döneminde aldığı kamu ihaleleri ile ismini duyuran Rönesans Holding’in de yer aldığı belirtildi. CHP’li Bakırlıoğlu, eski hal binasının değerinin 12 milyon avro ile 15 milyon avro arasında değiştiğini savunarak, MGG’ye verilen arsanın değerinin ise 40 milyon avro olduğunu dile getirdi.

Takas işlemine tepki gösteren Bakırlıoğlu, “Hatay’daki Ali amcaya, Hasan amcaya neden Çeşme’den arsa vermiyorsunuz? Neden Gölbaşı’ndan, Didim’den arsa vermiyorsunuz?” diye sordu. Takas uygulamasındaki adaletsizliğine dikkati çeken Bakırlıoğlu, işlemlerin Meclis’te araştırılması gerektiğini kaydetti. Bakırlıoğlu, “Bu bir organize iştir, burada hata yoktur, kusur yoktur, kasıt vardır” tepkisini gösterdi.

TAKAS ÖRNEKLERİ

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde de söz alarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı şirketlere, ‘Ballı takaslarla’ milyonlarca liralık servet aktarılıyor. Diğer yanda depremzedeler konteynerlere mahkûm ediliyor. Malatya’da İş-Kaya firmasına ait kayısı pazarındaki 187 dükkân, İzmir Çeşme, Didim, Ankara Gölbaşı ve Diyarbakır’da toplam 324 bin metrekarelik Hazine arazileriyle takas edilebiliyor.

Çeşme Alaçatı Port bölgesindeki 53 bin metrekarelik iki parselin metrekaresine 5 bin 500 TL ve 7 bin TL arasında değer biçiliyor. Biliyoruz ki bu fiyatlara o bölgeden tarla bile alamazsınız. Konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunduk.”