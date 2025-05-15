Takdir, Teşekkür hesaplama 2025 | Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Karne ortalaması başarı belgesi almak için kaç puan olmalı?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başladı ve 20 Haziran 2025'te sona erecek. Karne heyecanı yaklaşırken öğrenciler, başarı belgeleriyle ilgili araştırmalara başladı. Peki, 2025 yılında takdir ve teşekkür belgesi almak için karne ortalaması kaç olmalı? İşte detaylı hesaplama yöntemi ve bilinmesi gereken kurallar...
🎓ORTAOKUL VE İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BELGE ŞARTLARI
- Tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olanlar: Teşekkür Belgesi
- Puan ortalaması 85,00 ve üzeri olanlar: Takdir Belgesi
- Türkçe notu en az 55, diğer derslerden en az 45 puan alınması gerekiyor.
🎓 LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TAKDİR VE TEŞEKKÜR ŞARTLARI
- Tüm derslerden başarılı olunmalı.
- Özürsüz devamsızlık 5 günü geçmemeli.
- Davranış puanı 100 olmalı.
- Ortalama 70,00 – 84,99 arası: Teşekkür Belgesi
- Ortalama 85,00 ve üzeri: Takdir Belgesi
- Ortaöğrenim süresince en az üç yıl takdir belgesi alanlar: Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir.
❗️ BU DURUMLARDA BELGE VERİLMEZ
- Kınama veya okul değiştirme cezası alan öğrencilere o öğretim yılında hiçbir başarı belgesi verilmez.
- Lise öğrencilerinde 5 günü aşan özürsüz devamsızlık, belge alınmasını engeller.
🧮 TAKDİR – TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
- Her dersin dönem sonu notu, haftalık ders saati (kredi) ile çarpılır → Katkı Puanı
- Tüm derslerin katkı puanları toplanır.
- Toplam katkı puanı, toplam ders saatine bölünür.
- Sonuç = Karne Ortalaması
📊 ÖRNEK HESAPLAMA (2025)
|Ders
|Not
|Haftalık Ders Saati
|Katkı Puanı
|Matematik
|85
|5
|425
|Türkçe
|90
|4
|360
|Fen Bilimleri
|80
|3
|240
|Tarih
|70
|2
|140
|Toplam
|1165
|Toplam Ders Saati
|14
|Ortalama
|83,21