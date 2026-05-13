Takdiri indirimler İstinaf’ta

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 yılında kadına yönelik şiddeti önlemek isterken katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin davasında dosyası ayrılan kaçak sanık Hasan Özcan’a “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yarama” suçlarından verilen 3 ayrı cezaya uygulanan iyi hal indirimleri İstinaf’a taşındı.

Grammeşin ailesinin ve olayda yaralanan Halil Bağrıyanık ve Çağrı Konca’nın avukatları, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak sanık Özcan’ın lehine uygulanan takdiri indirimlere itiraz etti. Dosyanın avukatlarından Özlem Özkan tarafından sunulan dilekçede verilen cezalar ve uygulanan takdiri indirimlere dikkat çekildi.

Avukatlar; takdiri indirimlerin istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak ‘davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini’, sanığın hiçbir takdiri indirim olmaksızın yerel mahkeme hükmü gereğince cezalandırılmasını, davanın İstinaf’ta yeniden görülmesini, mümkün değilse de ‘hükmün takdiri indirimler yönünden bozulmasını ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini talep etti.

SÜREKLİ İNKÂR HALİNDEYDİ

Avukat Özkan başvuruya ilişkin BirGün’e şu değerlendirmeyi yaptı: "Takdiri indirim sanık lehine yapılan bir uygulama. Bu indirimi, duruşmaya gelip iki elini önüne koyup kravat takan herkese uygular oldular. Cezasına indirim uygulanan Özcan mahkemeden yıllarca kaçtı. Adaletin tecelli etmesine bile engel oldu. Dilekçede özellikle buna da dikkat çektik. Dolayısıyla burada takdiri indirimi verecek bir davranışı dahi yok. İtirazımız da bundan kaynaklanıyor. Yıllar sonra, kaçtıktan sonra yakalanarak adalet karşısına çıkan bir sanığa takdiri indirimin uygulanması o yasanın ruhuna da aykırı. Sanık dava süresince pişmanlık dahi göstermedi. Zaten sürekli bir inkâr halinde ve yıllarca da kaçmış durumdaydı. Dolayısıyla takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz.”

3 CEZAYA AYRI İNDİRİM

Grammeşin, 9 Mayıs 2015’te Kadıköy’de kalabalık bir grubun saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasan Özcan ise 17 Mart 2017’deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan’ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. Özcan, Arnavutluk’ta yakalanmış 2024’te Türkiye’ye iade edilerek tutuklanmıştı.

Grammeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında Konca’ya yönelik de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı. 2 Nisan 2026’da İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Özcan’a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine "iyi hal indirimi" uygulayarak cezayı 25 yıla düşürmüştü. Konca’ya karşı ise faile, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme, olayın yaralamada kaldığını ifade ederek cezada tekrar indirim yapmıştı ve cezayı 12 yıla düşürmüştü. Mahkeme yine bu suçta sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine indirim yaparak cezayı 10 yıla düşürmüştü. Bağrıyanık’a karşı da Özcan’a, kasten yaralama suçundan ceza verilmişti. Bu cezada da indirim uygulanarak 5 seneye düşürülmüştü.