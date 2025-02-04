Takım elbiseli cihatçı Türkiye’ye geliyor

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un açıklamasına göre, Suriye’deki HTŞ yönetiminin başkanı Muhammed El Colani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle bugün Ankara’ya gelecek.

Suriye’deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin cihatçı kimliğiyle bilinen ve batının uzun süre terör listesinde yer alan başkanı Muhammed El Colani’nin Türkiye’ye geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir’’ ifadelerini kullandı.

Altun’un paylaşımında Colani’nin ziyaretine ilişkin ayrıca şu bilgiler paylaşıldı: ‘‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.