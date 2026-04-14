Takım otobüsüne silahlı saldırı: 20 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Gana 1. Futbol Ligi ekiplerinden Berekum Chelsea’nin takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı gerçekleşti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, maskeli ve silahlı kişiler tarafından pusuya düşürülen otobüsün önü kesildi ve saldırganlar tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu takımın 20 yaşındaki futbolcusu Dominic Frimpong hayatını kaybetti. Olay sırasında takım kafilesinde bulunan diğer isimlerin durumuna ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Gana Futbol Federasyonu da yazılı bir açıklama yayımlayarak Frimpong’un ailesine, yakınlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi. Federasyon, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yetkililerle temas halinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada, olayın koşullarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Gana Polis Teşkilatı ile koordinasyon içinde çalışıldığı ifade edildi.