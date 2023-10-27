Takımı protesto eden Beşiktaşlı taraftarları Burak Yılmaz sakinleştirdi: Ne deseniz haklısınız

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt’e 3-1 mağlup olan Beşiktaş taraftarları takımlarını protesto etti. Taraftarları, Burak Yılmaz sakinleştirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3’üncü maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt’e 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta taraftarlar takımı protesto etti. Taraftarları, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz sakinleştirdi.

Maç sırasında ve karşılaşmanın ardından yönetime ve oyunculara tepki gösteren taraftarlar, mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otele gitti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı taraftarlarla konuşarak sakin olmalarını rica etti.

"BU KADAR RUHSUZLUK OLMAZ"

Beşiktaşlı bir taraftarın, "Ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar 2 günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" sözlerine Burak Yılmaz, “Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun” diyerek taraftarlardan sakin olmasını istedi.

Burak Yılmaz’ın isteğini kırmayan siyah-beyazlı taraftarlar ardından otelin önünden ayrıldı.