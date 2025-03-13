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Takip ettiği kadınların görüntülerini gizlice çeken erkek tutuklandı

Diyarbakır’da sokakta takip ettiği kadınların görüntülerini izinsiz kaydedip paylaşan Ş.K. isimli erkek, yakalandı. Suçunu itiraf eden fail çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kadın
  • 13.03.2025 10:22
  • Giriş: 13.03.2025 10:22
  • Güncelleme: 13.03.2025 10:37
Kaynak: DHA
Takip ettiği kadınların görüntülerini gizlice çeken erkek tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Diyarbakır'da takip ettiği kadınların görüntülerini gizlice çekip, sosyal medyada paylaşan Ş.K. isimli erkek tutuklandı.

Polis ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Polis, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'nin evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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