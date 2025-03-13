Takip ettiği kadınların görüntülerini gizlice çeken erkek tutuklandı

Diyarbakır'da takip ettiği kadınların görüntülerini gizlice çekip, sosyal medyada paylaşan Ş.K. isimli erkek tutuklandı.

Polis ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Polis, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'nin evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.