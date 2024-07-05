Takipli krediler alarm veriyor

Ay sonunu getiremeyen halk kredi ve kartlara sarıldı. Ancak faiz oranlarının artmasıyla takipteki bireysel kredi kartı borcu, bir yılda yüzde 212,9 oranında arttı. Taksitsiz kredi kartı borçları yüzde 165 oranında arttı.

Faiz artışlarının etkisiyle takibe düşen alacaklarda artış yaşanıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybeden yurttaşlar bireysel kredi ve kredi kartlarına yüklenirken faiz oranlarının artması kredilerde takibe düşme oranını artırdı.

Düşük faiz döneminde daha düşük olan takibe düşen krediler, geçen yıl genel seçimlerin ardından uygulanmaya başlayan yüksek faiz politikası ile artmaya başladı. Takibe düşen alacaklarda özellikle bireysel ihtiyaç kredisi ve bireysel kredi kartları dikkati çekici bir artış gösteriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre geçen yılın Mayıs ayında 8 milyar 834 milyon TL olan takipteki bireysel kredi kartı borcu, bir yılda yüzde 212,9 oranında artarak 27 milyar 641 milyon TL’ye ulaştı. Takibe düşen ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 50,49 oranında artış yaşandı. Mayıs 2023’te 24 milyar 138 milyon TL olan takipteki ihtiyaç kredisi borcu Mayıs 2024’te 36 milyar 326 milyon TL’ye ulaştı.

Genel seçim öncesinde kredi kartları azami faiz ve gecikme faizi oranları düşük kredi politikası nedeniyle yüzde 1,36 ve 1,66 seviyelerinde uygulanıyordu. Geçim sonrası değişen ekonomi yönetiminin ilk faiz artışı kararıyla birlikte önce yüzde 1,91’e çıkarılan kredi kartı faizleri yüzde 4,25 olarak uygulanıyor. Gecikme faizi de yüzde 4,55 seviyesinde bulunuyor.

Kart harcamalarında geçen yıl haziran itibarıyla taksit harcamalar taksitli harcamaların üzerine çıktı. Mayıs 2023’te taksitli kart harcaması 374 milyar TL, taksitsiz kart harcamaları ise 347 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Ancak bu yılın aynı döneminde taksitli harcama 534 milyar TL’ye çıkarken taksitsiz harcamalar 920 milyar TL’ye ulaştı.

BDDK verileri, taksitsiz kredi kartı harcamalarındaki artışın, kredi kartlarının market ve temel ihtiyaçlarda kullanımının yaygınlaşmasından kaynaklandığını doğruladı. Bir yıllık süreçte toplam kredi kartı borcu yüzde 101, taksitsiz kredi kartı borçları ise yüzde 165 oranında arttı.

TAKİBE DÜŞEN ALACAKLAR ARTIYOR (MİLYON TL)