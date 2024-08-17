Takipsizlik cesaret veriyor

Buse İlkin YERLİ

Ülkede kadına yönelik şiddet son bulmuyor. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde aynı sebepten Tuncel ailesi şiddete maruz bırakıldı. Komşuları tarafından sözlü tacizin ardından darbedilen kadınlar “Olay yetkililerin bilgisi dahilinde, olası bir ölümle sonuçlanacak olayda onlar da sorumlu olacaklar” dedi.

Geçen çarşamba günü meydana gelen olay, Zelal Tuncel’in apartmandan çıkarken üst komşularıyla karşılaşmasıyla başladı. Tuncel’in çantasının kendilerine çarptığını iddia eden komşular, Tuncel’i dövmekle tehdit etti. Sesleri duyan Zelal Tuncel’in kardeşi Sinem Tuncel yanlarına gitti. Komşular bu kez Sinem Tuncel’e saldırdı. Bunun üzerine Tuncel kardeşlerin anneleri, yardım istemeye başladı. Komşunun oğulları da, anneyi darbetti.

Konu hakkında BirGün’e açıklama yapan bir diğer kardeş Ruken Tuncel, “Olay sonrası ambulans çağrıldı. Ailem hastaneye götürüldü. Kafalarına darbe aldıkları için tomografi ve MR çekildi. Raporlar alındı ve emniyetteifade verdik” dedi.

‘SİLAH TEHDİDİNDE BULUNDULAR’

Ancak geçen yıl da aynı kişiler tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Tuncel, olayı şöyle anlattı: “Kardeşim Sinem, apartmanda karşılaştıklarında tehdit edilmişti. Saldırı sırasında ‘Ermeni dölleri’, ‘Aleviler, her pislik bunlarda’ gibi hakaretler savruldu. ‘Bir pompalıya bakarsınız’ diye silah tehdidinde bulundular. O zaman kardeşim Sinem'in kafasına saldırmışlardı. Başka bir komşumuzun müdahalesiyle Sinem'in kolu zarar görmüş, bileği parçalanmıştı. Bu olaydan sonra da şikayette bulunmuştuk. Teyzem, diğer kız kardeşim Zelal ve annem de saldırıya uğramıştı.”

Saldırgan komşular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve 6284 kapsamında tedbir kararı aldırdıklarını belirten Tuncel, birkaç ay sonra bu kararın kaldırıldığını söyledi. Geçen seneki saldırılarla ilgili takipsizlik kararı verildi. Sinem Tuncel’in yaralanmasıyla ilgili ise iddianame hazırlanmadı. Ruken Tuncel “Geçen yıl polis çağrıldığında, ‘Polis size gelmez, biz arayalım ki bakın nasıl geliyor’ demişlerdi. Tedbir kararının kaldırılması ve takipsizlik kararı onlara cesaret verdi” diye konuştu.

TOPLUMUN GENEL YAPISI BU

Tuncel sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kendileriyle hiçbir diyaloğumuz ya da komşuluk hukukumuz yok. Bu olaylarda hiçbir zaman fiziki ya da sözlü karşılık vermedik. Bu sadece bir mahalle kavgası değil; toplumun genel yapısından kaynaklanan bir durum. Bu nefret ortamında insanlar, nefret ettikleri kimliklere karşı cesaret buluyor. Söyledikleri çok açık: ‘Devlet bizim, polis size gelmez.’ Bu cesaretle hareket ediyorlar. Daha önce İstanbul Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı'na da bilgi vermiştik ve takibin yapıldığı söylenmişti. Eğer ailemden birine bir şey olursa, bunun sorumluluğu yetkililerin bilgisi dahilinde olacaktır.”