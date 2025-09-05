Takipteki alacaklar bir haftada 8,1 milyar lira arttı

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre yurttaşın borçları 29 Ağustos ile biten haftada da yükseldi. Verilere göre krediler 20 trilyon 326,2 milyar TL'den 20 trilyon 550 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı hafta tüketici kredileri 2 trilyon 475,4 milyar TL'den 2 trilyon 506,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 374,4 milyar TL'den 2 trilyon 440,8 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise bir haftada 8,1 milyar TL artarak 462,3 milyar TL'den 470,4 milyar TL'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2 artarak 4 trilyon 942 milyar 43 milyon 471 bin lira oldu. Tüketici kredilerinin 608 milyar 212 milyon 928 bin lirası konut, 53 milyar 344 milyon 805 bin lirası taşıt, 1 trilyon 839 milyar 760 milyon 484 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 440 milyar 725 milyon 254 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.