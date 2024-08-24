Takipteki alacaklar bir yılda %125 arttı

Ekonomi Servisi

Yüksek faizler kaynaklı borç çevirme zorlaşınca yasal takibe düşenlerin sayısı da dikkati çekici bir biçimde arttı. Bireysel krediden işletme kredilerine kadar tüm borçlarda takibe alınan borç tutarı artmaya başladı. Bireysel kredi ve kredi kartlarından kaynaklı yasal takibe alınan borç tutarı 16 Ağustos haftası itibarıyla 83 milyar 918 milyon TL’ye ulaştı.

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalar tarafından takibe alınan alacak tutarda geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 124,8 oranında artış yaşandı. Takibe düşen borçlarda ticari kredi ve KOBİ kredilerinde de son haftalarda dikkati çeken artış yaşandı.

Temmuz ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 artış yaşanan takibe alınan KOBİ kredileri tutarı 67 milyar 65 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yıl bu tutar 53 milyar 171 milyon TL düzeyindeydi. Aynı şekilde ticari kredi kaynaklı takipteki alacak tutarı da yükselişe geçti. Ticari kredilerde bankalar tarafından takibe alınan tutar Temmuz ayından bu yana yüzde 12’yi bulan artışla 165 milyar 390 milyon TL’ye ulaştı. 2023 Ağustos ayında 134 milyar 865 milyon TL tutarındaydı.