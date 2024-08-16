Takipteki borç yüzde 78 arttı

BirGün / ANKARA

Yüksek faizler nedeniyle borç çevirmenin zorlaşmasıyla başlayan takibe alınan alacaklar artıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 2-9 Ağustos haftasında bankalar tarafından takibe alınan alacaklar yaklaşık 2,6 milyar TL artarak 244,3 milyar TL'den 246,9 milyar TL'ye çıktı.

Bu tutarın 82,2 milyar TL’sini bireysel kredi ve kredi kartı borçları oluşturdu. Yılbaşından bu yana bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında takibe alınan tutar yüzde 78,3 oranında arttı. Ocak ayının ilk haftasında 46 milyar 119 milyon TL tutarındaki borç bankalar tarafından yasal takipte izleniyordu.

FAİZ KREDİYİ DURDURAMADI

Aynı haftada krediler de 14 trilyon 138,5 milyar TL'den 14 trilyon 241,9 milyar TL'ye çıktı. Tüketici kredileri 1 trilyon 756,7 milyar TL'den 1 trilyon 769 milyar TL'ye yükselirken bireysel kredi kartı harcamalarında 1 trilyon 536,5 milyar TL'den 1 trilyon 529,9 milyar TL'ye gerileme yaşandı. Bireysel kredi kartı borçlarının 528 milyar 646 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 1 milyar 210 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Türk lirası cinsinden yeni hesap açılmaması ve nedeniyle bir süredir azalan kur korumalı mevduatlar (KKM) aynı haftada 1 trilyon 764,3 milyar TL'den 1 trilyon 715 milyar TL'ye geriledi.