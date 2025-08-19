Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Takla atan araç sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2025 17:00
  • Giriş: 19.08.2025 17:00
  • Güncelleme: 19.08.2025 17:00
Kaynak: İHA
Takla atan araç sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Turgutlu Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Işık V. (42) idaresindeki 35 N 0158 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından da takla atarak karşı şeride geçti.
Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol