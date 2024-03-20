Takla atan araçtaki sürücüyü yurttaş kurtardı

Mudanya ilçesinde araçta sıkışan sürücüyü yurttaş kurtardı.

Kazanın şiddetiyle açılan hava yastığı sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

Kaza, Yörükali Mahallesi Mudanya mevkiinde meydana geldi.

Mudanya istikametine seyir halinde olan 34 DJ 2783 plakalı otomobil sürücüsü, keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çelik bariyerlere çarpıp ters döndü.

Kazayı gören bir yurttaş ise araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazanın şiddetiyle açılan hava yastığı sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

Yörükali Mahallesi sakinleri, aynı noktada daha önce de benzer kazaların yaşandığını, keskin virajın sürücüler için çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, yetkililerden bu konuyla ilgili bir çözüm bulmalarını ve önlem almalarını talep ettiler.