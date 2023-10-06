Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir sürücü kaza yaptığı aracından yara almadan kurtuldu. Taklalar atan araç devrilerek durabildi.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Sarıkorkmaz Mahallesi’nde yaşanan kazada kontrolden 34 DHJ 583 plakalı araç; taklalar attı. Devrilerek durabilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan araçtan çıktı. Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken kazayla ilgili ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.