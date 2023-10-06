Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir sürücü kaza yaptığı aracından yara almadan kurtuldu. Taklalar atan araç devrilerek durabildi.



Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Sarıkorkmaz Mahallesi’nde yaşanan kazada kontrolden 34 DHJ 583 plakalı araç; taklalar attı. Devrilerek durabilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan araçtan çıktı. Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken kazayla ilgili ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.