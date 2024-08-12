Takla atan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp ağaçlık alana giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.P., idaresindeki 45 AKH 148 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ardından araç yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü ile birlikte B.P. ve Z.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.