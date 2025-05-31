Takla atan minibüs hurdaya döndü: 1 yaralı

Eskişehir’de orta refüjdeki taşlara çarparak takla atan minibüs hurdaya dönerken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu’nda Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.M.Ö. isimli erkek şahsın idaresindeki 26 M 0067 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüjdeki taşlara çarparak takla attı. Yaşanan kazada minibüs kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü yaralandı.



Hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağ şeritte yana doğru yatık halde bulunan minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik durma noktasına gelirken, minibüsün içerisinde yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.